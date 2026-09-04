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Михаил Делягин: Проблемы с бензином будут до тех пор, пока мы не усилим ПВО и не отменим налоговый маневр

Михаил Делягин: Проблемы с бензином будут до тех пор, пока мы не усилим ПВО и не отменим налоговый маневр

Конечно, мы наносим Украине больше ущерба, но общий принцип остается прежним. Люди будут голодать и замерзать, а у киевского режима все будет хорошо.

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