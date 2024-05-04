Нижегородские волонтеры обменялись опытом поддержки СВО с участниками автопробега «Кузбасс – Донбасс. Вечный ZOV»

Участники автопробега «Кузбасс — Донбасс. Вечный ZOV» побывали в Нижегородской области. Они встретились с активистами нижегородских волонтерских организаций в рамках круглого стола, посвященного помощи участникам специальной военной операции и их семьям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии