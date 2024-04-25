Пожарные тушат емкости на открытой территории с нефтепродуктами. По предварительным данным горят три емкости, обьемом по 50 кубических метров каждая, - новая информация от МЧС о мощном пожаре в Нефтяниках.
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Пожарные тушат емкости на открытой территории с нефтепродуктами. По предварительным данным горят три емкости, обьемом по 50 кубических метров каждая, - новая информация от МЧС о мощном пожаре в Нефтяниках.