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Сеть McDonald’s на Украине сократила меню на фоне логистического кризиса

Сеть McDonald’s на Украине сократила меню на фоне логистического кризиса

Из меню украинских ресторанов McDonald’s вследствие задержек со снабжением временно исчезли некоторые блюда.

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