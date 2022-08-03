Страны G7 «встревожены» учениями КНР возле Тайваня

Страны G7 встревожены с «угрожающими действиями» Пекина в отношении Тайваня на фоне состоявшегося визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии.