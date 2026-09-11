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Новости Липецка

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В Липецкой области пятый день ищут 96-летнего мужчину

В Липецкой области пятый день ищут 96-летнего мужчину

Пропавший 96-летний мужчина из Липецкой области страдает деменцией, его ищут уже пятые сутки.В Липецком округе продолжаются поиски 96-летнего Тимофея Чеботарёва.

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