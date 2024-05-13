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Депутат Шеремет: новому правительству предстоит перезагрузка России

Депутат Шеремет: новому правительству предстоит перезагрузка России

Новый состав правительства должен будет провести масштабную перезагрузку Российской Федерации в кратчайшие сроки, совершив прорыв в важнейших сферах жизнеобеспечения, в том числе в экономической, технологической и геополитической.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Шеремет с луны свалился? Какое новое правительство, какая перезагрузка? Все остались старые - только стульчиками поменялись. Да.... Как же так? Где обещанное гарантом?
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16 час.

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