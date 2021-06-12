Баринов о Бельгии: «Я бы не сказал, что они космос. Пропустили нелепые голы, первые два»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов подвел итоги матча 1-го тура Евро с Бельгией (0:3). – Станислав Саламович разнос устроил? Что было в раздевалке? – Что было в раздевалке, останется в раздевалке.
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