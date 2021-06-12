Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Сорокин
    P.S. Ни одного имени. :-)) А олень-то голый, везде без маски гуляет. Ну, он же олень...Хореограф группы ...
  • Евгений Сорокин
    Ну, блин, какой-то конь педальный, точнее, олень плиточный решил поиздеваться над москвичами! А те, кто год назад пер...Хореограф группы ...
  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...

Баринов о Бельгии: «Я бы не сказал, что они космос. Пропустили нелепые голы, первые два»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов подвел итоги матча 1-го тура Евро с Бельгией (0:3). – Станислав Саламович разнос устроил? Что было в раздевалке? – Что было в раздевалке, останется в раздевалке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх