Телохранитель Фонарев назвал покушение на Фицо провалом служб безопасности

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо продемонстрировало множество ошибок его охраны. Об этом РБК рассказал председатель совета по профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности Дмитрий Фонарев.
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