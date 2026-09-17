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Названа причина расставания Дибровой и Товстика: "У Романа будет еще 33 такие Полины"

Названа причина расставания Дибровой и Товстика: "У Романа будет еще 33 такие Полины"

Год назад на Рублевке разыгралась настоящая драма. Миллиардер Роман Товстик ушел от жены, родившей ему шестерых детей, к Полине Дибровой.

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