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На Ямале начала работу Горячая линия «Антиконтрафакт»

На Ямале начала работу Горячая линия «Антиконтрафакт»

Основными целями работы Горячей линии являются: содействие государственным органам исполнительной власти, в сферу которых входит противодействие незаконному обороту промышленной продукции, контрольным и правоохранительным органам в работе по противодействию незаконному обороту промышленной продукции; информационная и методическая помощь в своевременном выявлении и пресечении возможных нарушений в сфере незаконного оборота промышленной продукции; предоставление права и возможности любому физическому и юридическому лицу направить сообщение по вопросам защиты своих прав и законных интересов; обеспечение оперативного приема, регистрации и рассмотрения сообщений от заявителей.

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