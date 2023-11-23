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В Поддорском районе захоронили останки одиннадцати мирных жителей, убитых фашистами

В Поддорском районе захоронили останки одиннадцати мирных жителей, убитых фашистами

На территории мемориала "253 жизни и одна судьба" в Поддорском районе 21 ноября состоялась траурная церемония захоронения останков мирных жителей, погибших от рук карателей в годы Великой Отечественной войны.

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