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Huawei полностью доминирует на рынке смартфонов Китая, вдвое опережая преследователей, а Apple опустилась на шестое место

Huawei полностью доминирует на рынке смартфонов Китая, вдвое опережая преследователей, а Apple опустилась на шестое место

На 37-й неделе Huawei резко усилила позиции после презентации Mate XT 2 На прошлой неделе с 7 по 13 сентября общий объём продаж смартфонов в Китае сократился почти на 10%.

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