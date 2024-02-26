В Рязанской области половодье может затронуть 28 населенных пунктов и 22 моста

Как сообщили в ГУ МЧС по региону в ответ на запрос редакции 62ИНФО, прогноз на половодье будет готов к 10 марта - за несколько дней до этого Росгидромет предоставит официальные данные по уровню воды в реках.
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