Растящие собак на убой фермеры выступили против запрета собачьего мяса

После того как правительство Южной Кореи совместно с правящей партией «Гражданская сила» анонсировали, что в течение года примут закон, запрещающий употребление и продажу собачьего мяса, по стране прокатилась волна протестов.
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