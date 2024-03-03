Илон Маск согласился, что НАТО нужно расформировать

Бизнесмен задался вопросом, почему НАТО продолжает существовать.фото: wikipedia.org--> Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск согласился с мнением о том, что НАТО необходимо было распустить после развала СССР.
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