ФСБ заявила о росте активности спецслужб Украины у границы с РФ

Украинские спецслужбы при содействии Запада увеличивают разведывательную активность у границ Российской Федерации, заявил заместитель директора — руководитель Пограничной службы Федеральной службы безопасности России генерал армии Владимир Кулишов.
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