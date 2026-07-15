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Вайцеховская о гиде против сексуализации спортсменок: «Не могу понять: мир движется в сторону пуританства или же непроходимой, дремучей глупости?»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о борьбе с сексуализацией спортсменок. Ранее Европейская легкоатлетическая ассоциация ( European Athletics ) и Европейский вещательный союз (EBU) опубликовали гид с рекомендациями против сексуализации спортсменок в трансляциях.

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