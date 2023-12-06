Теперь все по-другому: до 18 600 рублей заберут россияне в следующем году - новые правила

До 18 600 рублей заберут россияне уже в декабре. Правительство России внесло корректировки в правила назначения единого пособия, упрощая процедуру для ряда категорий граждан, сообщает официальный сайт администрации Владивостока.
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