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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Проект уральских креативщиков о единоборствах получил престижную награду. Фото

Уральская компания Intro 39, специализирующаяся на создании креативных визуальных инсталляций на деловых, спортивных и развлекательных соревнованиях, получила приз в номинации «Лучшая визуальная инсталляция» за проект на турнире по смешанным единоборствам RCC 16, проходившего при поддержке «Русской медной компании» в Тюмени.

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