Проект уральских креативщиков о единоборствах получил престижную награду. Фото

Уральская компания Intro 39, специализирующаяся на создании креативных визуальных инсталляций на деловых, спортивных и развлекательных соревнованиях, получила приз в номинации «Лучшая визуальная инсталляция» за проект на турнире по смешанным единоборствам RCC 16, проходившего при поддержке «Русской медной компании» в Тюмени.