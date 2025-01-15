Мостовой о Виллиане Жозе и «Спартаке»: «А что здесь такого? Пришел, не получилось, ушел. Я могу полсотни таких примеров привести, причем некоторые игроки стоили значительно дороже»

Ранее московский клуб расторг контракт с 33-летним бразильцем по обоюдному согласию сторон. В составе красно-белых форвард, перешедший из «Бетиса» летом 2024 года за 2 миллиона евро, провел 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.