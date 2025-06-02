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Царьград

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Второй раунд переговоров в Турции: Дипломат Руденко рассказал, чего ждёт от Украины Россия

Второй раунд переговоров в Турции: Дипломат Руденко рассказал, чего ждёт от Украины Россия

Сегодня состоится второй раунд переговоров России и Украины в Турции. Русский дипломат поделился ожиданиями от этой встречи.

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