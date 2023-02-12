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Дело Марка Горячева, пропавшего в 1997 году, раскрыли спустя четверть века – все виновники найдены

Дело Марка Горячева, пропавшего в 1997 году, раскрыли спустя четверть века – все виновники найдены

Не все помнят, что в 1997 году жестоко убили бизнесмена и депутата Госдумы Марка Горячева. Тогда преступление осталось безнаказанным, а теперь его раскрыли.

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