Пыльца на поверхности тела пчелы под микроскопом

В природе пчелы являются одними из важнейших опылителей цветковых растений. Они отвечают за перекрестное опыление, которое увеличивает генетическое разнообразие, способствует выживанию популяций и образованию новых видов растений.
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