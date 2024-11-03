Клоунаде Зеленского конец. В Белый дом скоро вернется Трамп

— эксперт по международным отношениям и геополитическим проблемам. Какие перемены произойдут на украинском фронте, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США 5 ноября? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать текущую ситуацию, что мы и сделали в предыдущей статье.