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Клоунаде Зеленского конец. В Белый дом скоро вернется Трамп

Клоунаде Зеленского конец. В Белый дом скоро вернется Трамп

— эксперт по международным отношениям и геополитическим проблемам. Какие перемены произойдут на украинском фронте, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США 5 ноября? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать текущую ситуацию, что мы и сделали в предыдущей статье.

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