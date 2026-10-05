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Бывшего депутата Госдумы от Кубани уличили в крупном мошенничестве с бюджетом

Бывшего депутата Госдумы от Кубани уличили в крупном мошенничестве с бюджетом

В Краснодарском крае задержан бывший депутат Государственной думы Андрей Дорошенко. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве с бюджетными средствами.

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