Глава "Роснефти" Сечин: "зеленый" переход - это иллюзия

"Зеленый" переход не обеспечен рентабельными источниками, а его реализация является иллюзией, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, выступая с ключевым докладом на Энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума.