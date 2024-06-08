Глава "Роснефти" Сечин: "зеленый" переход - это иллюзия

"Зеленый" переход не обеспечен рентабельными источниками, а его реализация является иллюзией, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, выступая с ключевым докладом на Энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума.
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