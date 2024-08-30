Понаехали рожать: бесплатная медицина для мигрантов лишает тюменцев доступа к врачам - крик души врача

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Avia.pro - СМИ Ах, Тюмень, жемчужина Сибири, где качество жизни и медицины настолько высоки, что сюда стремятся не только местные, но и толпы замотанных «путешественников» со всех уголков мира! И это не просто так: ведь как только по миру разлетелась весть о том, что в Тюмени можно бесплатно рожать и лечиться, все дороги ведущие в этот город мгновенно заполнились страждущими лучшей жизни.

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Комментарии
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Александр Павлов
Их уже так много, что они стали не только продавцами, но и покупателями сами у своих.
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1 час.
Светлана Ефименко
то что вы советуете это бред сивой кобылы! они привозят товар  бывает дешевле чем на рынке,если бы еще туда не ходил народ, вот тогда может что то и менялось, правильно написал что они покупатели сами  у себя покупают ! так еще в мелких городах выкупили земли под свои магазины! кто виноват что местные власти все  продажные и  им ни кто не указ?! а мы все  по  углам шепчемся и знаем об этом но ни кто не хочет  с ними связываться вот какой ответ и вопрос!у кого больше денег как и  раньше было  тот и пан!
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1 час.
Александр Павлов
«Пугая внешними врагами, Нас убивают изнутри. Но не меняется с годами Девиз царя — &quot;Воруй и ври&quot;. А. С. Пушкин, 1830 год».
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1 час.

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