Avia.pro - СМИ Ах, Тюмень, жемчужина Сибири, где качество жизни и медицины настолько высоки, что сюда стремятся не только местные, но и толпы замотанных «путешественников» со всех уголков мира! И это не просто так: ведь как только по миру разлетелась весть о том, что в Тюмени можно бесплатно рожать и лечиться, все дороги ведущие в этот город мгновенно заполнились страждущими лучшей жизни.
Понаехали рожать: бесплатная медицина для мигрантов лишает тюменцев доступа к врачам - крик души врача
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Александр Павлов
Их уже так много, что они стали не только продавцами, но и покупателями сами у своих.
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1 час.
Светлана Ефименко
то что вы советуете это бред сивой кобылы! они привозят товар бывает дешевле чем на рынке,если бы еще туда не ходил народ, вот тогда может что то и менялось, правильно написал что они покупатели сами у себя покупают ! так еще в мелких городах выкупили земли под свои магазины! кто виноват что местные власти все продажные и им ни кто не указ?! а мы все по углам шепчемся и знаем об этом но ни кто не хочет с ними связываться вот какой ответ и вопрос!у кого больше денег как и раньше было тот и пан!
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1 час.
Александр Павлов
«Пугая внешними врагами, Нас убивают изнутри. Но не меняется с годами Девиз царя — "Воруй и ври". А. С. Пушкин, 1830 год».
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1 час.
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