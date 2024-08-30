Понаехали рожать: бесплатная медицина для мигрантов лишает тюменцев доступа к врачам - крик души врача

Светлана Ефименко

то что вы советуете это бред сивой кобылы! они привозят товар бывает дешевле чем на рынке,если бы еще туда не ходил народ, вот тогда может что то и менялось, правильно написал что они покупатели сами у себя покупают ! так еще в мелких городах выкупили земли под свои магазины! кто виноват что местные власти все продажные и им ни кто не указ?! а мы все по углам шепчемся и знаем об этом но ни кто не хочет с ними связываться вот какой ответ и вопрос!у кого больше денег как и раньше было тот и пан!