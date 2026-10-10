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Обзор 5 выпуска "Ну-ка, все вместе!": Лазарев устроил скандал с Коробкой, а Овсиенко заподозрили в "фанере"

Обзор 5 выпуска "Ну-ка, все вместе!": Лазарев устроил скандал с Коробкой, а Овсиенко заподозрили в "фанере"

9 октября 2026 года на телеканале "Россия 1" вышел 5 выпуск 8 сезона музыкального шоу "Ну-ка, все вместе!".

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