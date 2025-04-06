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Сколько животных можно держать на даче? Совет председателя Союза дачников

Сколько животных можно держать на даче? Совет председателя Союза дачников

Депутат Никита Чаплин разъясняет, что нормативного ограничения на содержание животных на дачных участках нет, но следует учитывать целевое назначение и права соседей.

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