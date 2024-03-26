В МОК призвали отказаться от участия в Играх дружбы

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов не принимать участие в Играх дружбы. «Олимпийское движение решительно осуждает любые инициативы по политизации спорта, в частности организацию российским правительством полностью политизированных спортивных мероприятий.
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