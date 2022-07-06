Россию не вернули в хоккей, трудный матч Джоковича, Роналду все еще не в «МЮ», «ПСЖ» уволил Почеттино и назначил Гальтье, новая песня для «Спартака», Н’Жи расторг контракт с «Динамо» и другие новости