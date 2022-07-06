Не только о футболе

863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Комаров
    Останься дома или пойди с корешами в Мутный Глаз - нажрись любимого пива - быкуй за отмену паспорта болельщика! Заодн...Надаль снялся с «...
  • Максим Комаров
    Естественно. Ты можешь быть солидарна с кем угодно, твоё право. Просто, если это солидарность «со стороны», то я таку...Надаль снялся с «...
  • Максим Комаров
    Я вчера поймал себя на мысли, что ни один ветеран Спартака мне не противен. Я с большим удовольствием и ностальгией и...Скандальный Супер...

Россию не вернули в хоккей, трудный матч Джоковича, Роналду все еще не в «МЮ», «ПСЖ» уволил Почеттино и назначил Гальтье, новая песня для «Спартака», Н’Жи расторг контракт с «Динамо» и другие новости

Россию не вернули в хоккей, трудный матч Джоковича, Роналду все еще не в «МЮ», «ПСЖ» уволил Почеттино и назначил Гальтье, новая песня для «Спартака», Н’Жи расторг контракт с «Динамо» и другие новости

Доброе утро, друзья! Ловите наш традиционный дайджест новостей 😏 1. Международная федерация хоккея отклонила апелляцию ФХР на отстранение России от международных турниров, решив, что это не санкции, а политика безопасности без дискриминации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх