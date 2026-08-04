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Россиян предупредили об экстремально быстром потеплении климата

Россиян предупредили об экстремально быстром потеплении климата

Из‑за таяния снега и льда северные широты нагреваются активнее Темпы изменения климата в России и Канаде существенно опережают среднемировые показатели: потепление в этих странах происходит в два-четыре раза быстрее, чем в среднем по планете.

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