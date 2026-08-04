Россиян предупредили об экстремально быстром потеплении климата

Из‑за таяния снега и льда северные широты нагреваются активнее Темпы изменения климата в России и Канаде существенно опережают среднемировые показатели: потепление в этих странах происходит в два-четыре раза быстрее, чем в среднем по планете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии