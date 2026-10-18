Аргументы и факты – aif.ru В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа задержан водитель автобуса, который транслировал пассажирам материалы, оправдывающие терроризм.
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