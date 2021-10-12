Nestle вложит 12 млрд рублей в расширение производства кормов для животных под Калугой

ТАСС. 12 октября. Nestle Purina Patсare до конца 2023 года инвестирует 12 млрд рублей в расширение производства кормов для кошек и собак и увеличение складских помещений в Калужской области.
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