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Nestle вложит 12 млрд рублей в расширение производства кормов для животных под Калугой

ТАСС. 12 октября. Nestle Purina Patсare до конца 2023 года инвестирует 12 млрд рублей в расширение производства кормов для кошек и собак и увеличение складских помещений в Калужской области.

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