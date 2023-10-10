Было-стало: новое фото Павла Дурова произвело фурор

Павел Дуров показал, как выглядит идеальный мужчина Фото: соцсети Обладатель паспортов четырех стран: ОАЭ, РФ, Франции и островного государства Сент-Китс, Павел Дуров попросил не поздравлять его с 39-летием.
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