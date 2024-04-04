🐕 Керчане жалуются на агрессивных бездомных собак: как решают эту проблему Жители района Старый Стеклотарный боятся выходить из дома.
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🐕 Керчане жалуются на агрессивных бездомных собак: как решают эту проблему Жители района Старый Стеклотарный боятся выходить из дома.