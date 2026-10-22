Российская делегация распространит информацию о крайне тяжелой ситуации в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сложившейся из-за террористических атак ВСУ, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ходе международного телемоста «Запорожская область: эскалация террористической войны ВСУ» на площадке ОБСЕ.