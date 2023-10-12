В Пермском Политехе разработали материал для очистки вод от марганца

Статья с результатами опубликована в сборнике «Химия. Экология. Урбанистика». Существует множество методов очищения воды от марганца – химический, электрохимический, сорбционный, мембранный, ионообменный и другие.
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