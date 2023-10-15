Дружба Путина с Нетаньяху дала трещину. Почему?

Израиль при премьере Нетаньяху культивировал особые отношения с Кремлем. Взаимная эмпатия двух лидеров играла не последнюю роль в стремлении Тель-Авива сохранять нейтралитет по отношению к войне на Украине, несмотря на давление Вашингтона.