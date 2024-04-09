Как стильно носить пальто с ботильонами: 10 беспроигрышных идей

Модное пальто, отлично сидящее по фигуре – беспроигрышный вариант создания идеального образа. Дизайнеры одежды предложили на суд женщин широкий ассортимент стильных моделей пальто, отличающихся фасоном, цветом, декором, длиной.
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