Давайте уважать труд волонтеров! Студенты колледжа вышли на субботник к памятнику ретропаровоза, чтобы навести порядок на прилегающей территории.
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Давайте уважать труд волонтеров! Студенты колледжа вышли на субботник к памятнику ретропаровоза, чтобы навести порядок на прилегающей территории.