Диетолог рассказала о профилактике онкологии с помощью капусты

Любые виды капусты богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Употребление капусты снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и способствует здоровью кожи, рассказала 19 января врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.
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