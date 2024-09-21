Южная Корея и Чехия подписали договоры о сотрудничестве в строительстве АЭС

Южная Корея и Чехия подписали договоры о сотрудничестве по всему ядерно-энергетическому циклу во время визита президента Южной Кореи Юн Сок Еля в восточно-европейскую страну 20 сентября, сообщает агентство Yonhap.
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