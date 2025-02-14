«Мама помогла сменить пол». Сенсационные детали нового расследования о Макроне. Брижит не просто так положила глаз на 14-летнего Эммануэля

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит во дворе Елисейского дворца в Париже© AP Photo / Pool/ Thibault Camus Виктор Жданов Трансгендеры, бесследно пропавшие родственники, загадочные фотографии и подозрения в инцесте — скелетов в шкафу Эммануэля и Брижит Макрон оказалось гораздо больше, чем ожидали.
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