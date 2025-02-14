ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Откажитесь от родственников, (всех за "границы", границы должны быть на замке)), вообще, ни с кем не общайтесь, (они ...9 родственников, ...
  • sorsw
    Муть из серии "Скучная жизнь миллионеров"...😜Молодая россиянка...
  • Владислав Ильмер
    Судя по всему реально пострадали родственники, и особенно - друзья, которые этой девочке в общем-то и не нужны.Молодая россиянка...

«Мама помогла сменить пол». Сенсационные детали нового расследования о Макроне. Брижит не просто так положила глаз на 14-летнего Эммануэля

«Мама помогла сменить пол». Сенсационные детали нового расследования о Макроне. Брижит не просто так положила глаз на 14-летнего Эммануэля

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит во дворе Елисейского дворца в Париже© AP Photo / Pool/ Thibault Camus Виктор Жданов Трансгендеры, бесследно пропавшие родственники, загадочные фотографии и подозрения в инцесте — скелетов в шкафу Эммануэля и Брижит Макрон оказалось гораздо больше, чем ожидали.

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