Апрельский снегопад на Красную горку в Подмосковье😉 ⚡🥶ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ об опасном метеорологическом явлении в Волгоградской области По сообщению ФГБУ "Волгоградский ЦГМС", ночью и утром 28‒﻿29.