Апрельский снегопад на Красную горку в Подмосковье😉 ⚡🥶ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ об опасном метеорологическом явлении в Волгоградской области По сообщению ФГБУ "Волгоградский ЦГМС", ночью и утром 28‒29.
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Апрельский снегопад на Красную горку в Подмосковье😉 ⚡🥶ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ об опасном метеорологическом явлении в Волгоградской области По сообщению ФГБУ "Волгоградский ЦГМС", ночью и утром 28‒29.