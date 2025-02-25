Обзоры GeForce RTX 5070 выйдут 4 марта, а обзор Radeon RX 9070 – на следующий день С выходом ...

Обзоры GeForce RTX 5070 выйдут 4 марта, а обзор Radeon RX 9070 – на следующий деньС выходом новых видеокарт GeForce RTX 5070 и Radeon RX 9070 в начале марта, у пользователей будет возможность сравнить их характеристики и производительность, что поможет им сделать более осознанный выбор.