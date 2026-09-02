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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Просветов о питании: «Курица, рис, кускус, крупы, булгур, йогурты, макароны – рацион простой, обходимся без Е-шек. Я худой, даже если есть по 20 бургеров в день, останусь примерно на своих 88 кг»

Вратарь « Авангарда » Иван Просветов рассказал о своих привычках в питании. – Сейчас в руках держу вуп (фитнес‑браслет Whoop – Спортс’‘), который нам выдали.

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