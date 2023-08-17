Депутат Госдумы Анатолий Выборный: Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира

Слава Охрименко

Да ты брехло подлое , а то что в Москве заселилось до 5 млн мигрантов которые половина без паспортов и издеваются над русскими .Да тебя лично за такое надо не посадить в тюрьму , так как продажные тебя скоро выпустят а расстрелять на площади