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Депутат Госдумы Анатолий Выборный: Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира

Депутат Госдумы Анатолий Выборный: Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») высоко оценил успехи кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина и его команды и особо отметил достижения в сфере совершенствования общественной безопасности.

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Комментарии
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Слава Охрименко
Да ты брехло подлое , а то что в Москве заселилось до 5 млн мигрантов которые половина без паспортов и издеваются над русскими .Да тебя лично за такое надо не посадить в тюрьму , так как продажные тебя скоро выпустят а расстрелять на площади
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