Эксперт Белова: переговоры по «Силе Сибири-2» с Китаем стали сложносочиненными

Директор по исследованию компании «Имплемента» и профессор школы бизнеса МГИМО Мария Белова рассказала, что переговоры Москвы и Пекина по «Силе Сибири-2» стали более сложносочиненными, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии